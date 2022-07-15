Бронзовий призер Всесвітніх ігор: «Ця медаль для України та всієї нашої команди»

Фото: СКУ

Бронзовий призер в скелелазінні на Всесвітніх іграх-2022 в дисципліні швидкість Ярослав Ткач прокоментував завоювання нагороди на змаганнях в Бірмінгемі:



Я багато з ним (Даниїлом Болдирєвим – XSPORT) тренувався. Я не дуже сильно турбувався. Дійсно, я розраховував боротися. За золото боротися (посміхається). Я ж молодий, пропустив мене. він вже є дворазовим чемпіоном світу, досить. Дорога молодим.

Якщо об’єктивно, то перші два місця – дуже сильні хлопці. Треба ще тренуватися. Ця медаль для країни та всієї нашої команди.