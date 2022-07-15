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Всесвітні ігри 2022. День 7. Пляжний гандбол. Півфінали. Прем’єра

Бронзовий призер Всесвітніх ігор: «Ця медаль для України та всієї нашої команди»

В чвертьфіналі Ткач випередив Болдирєва
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12:04
Бронзовий призер Всесвітніх ігор: «Ця медаль для України та всієї нашої команди»
Фото: СКУ

Бронзовий призер в скелелазінні на Всесвітніх іграх-2022 в дисципліні швидкість Ярослав Ткач прокоментував завоювання нагороди на змаганнях в Бірмінгемі:

Ця медаль найважливіша зараз у моїй кар’єрі. Тому що Всесвітні ігри – це дуже-дуже важливий старт. Сюди було дуже складно відібратися. Я дуже радий.

Я багато з ним (Даниїлом Болдирєвим – XSPORT) тренувався. Я не дуже сильно турбувався. Дійсно, я розраховував боротися. За золото боротися (посміхається). Я ж молодий, пропустив мене. він вже є дворазовим чемпіоном світу, досить. Дорога молодим.

Якщо об’єктивно, то перші два місця – дуже сильні хлопці. Треба ще тренуватися. Ця медаль для країни та всієї нашої команди.

Нагадаємо, що українці встановили рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх.

Олег Шумейко-молодший
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Ярослав Ткач Всесвітні ігри

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