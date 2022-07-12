Чемпіон Всесвітніх ігор: «В першу чергу ця медаль для України»

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Чемпіон Всесвітніх ігор-2022 Богдан Колмаков дав коментар після завоювання золота в паркурі в дисципліні швидкість:



Я дуже нервував, бо це було як в Софії в попередньому році. Я на кваліфікації прибіг третім, в півфіналі був першим, і в фіналі першим. Я подумав, відпрацював в мозку: «Якщо я займу перше місце в кваліфікації, я зможу прибігти першим в фіналі». Так і сталося.

Найскладнішим було впоратися з собою, в голові. Тримати нерви, не дозволяти вийти цьому та не перегоріти.

В першу чергу ця медаль для України, далі для моїх друзів, дівчини, тому що вони мені дуже допомогли. Особливо моя дівчина, я її дуже кохаю. І для сім’ї обов’язково.