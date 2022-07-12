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Колмаков виграв для України перше в історії золото Всесвітніх ігор в паркурі

Дисципліна дебютувала на Іграх в США
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07:40
Колмаков виграв для України перше в історії золото Всесвітніх ігор в паркурі
Фото: СКУ

Скарбничка збірної України на Всесвітніх іграх продовжує поповнюватися золотими нагородами.

Богдан Колмаков став чемпіоном змагань у Бірмінгемі, США. Українець завоював золото в паркурі в дисципліні швидкість. Відзначимо, що паркур вперше в історії представлений на Всесвітніх іграх.

Нагадаємо, що за результатами трьох змагальних днів Україна йшла третьою в медальному заліку Всесвітніх ігор.

Трансляції змагань дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.

Олег Шумейко-молодший
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Богдан Колмаков Всесвітні ігри

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