5 українців змагатимуться за медалі в четвертий змагальний день на Всесвітніх іграх
Колмаков виграв для України перше в історії золото Всесвітніх ігор в паркурі
Дисципліна дебютувала на Іграх в США
07:40
Фото: СКУ
Скарбничка збірної України на Всесвітніх іграх продовжує поповнюватися золотими нагородами.
Богдан Колмаков став чемпіоном змагань у Бірмінгемі, США. Українець завоював золото в паркурі в дисципліні швидкість. Відзначимо, що паркур вперше в історії представлений на Всесвітніх іграх.
Нагадаємо, що за результатами трьох змагальних днів Україна йшла третьою в медальному заліку Всесвітніх ігор.
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