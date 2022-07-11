Україна опустилася на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
Чемпіон Всесвітніх ігор: «Я знав, що переможу. Іншого шляху у мене не було. Краматорськ – це Україна»
Олексій Бичков виграв золото в пауерліфтингу
10:25
Чемпіон Всесвітніх ігор в пауерліфтингу Олексій Бичков після своєї перемоги заявив, що у нього не було іншого варіанту, окрім як завоювати золото:
«Я вірив, знав, що переможу, старався. Іншого шляху не було у мене. В країні зараз дуже важко, я повинен був виграти. Що і зробив.
Це більше, ніж просто перемога. Тому що в такий дуже складний час для нашої держави я повинен був виграти, довести, що Україна у нас одна, ціла, непорушна. Краматорськ – це Україна, Донбас – це Україна».
Українські пауерліфтери виграли медальний залік Всесвітніх ігор.
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