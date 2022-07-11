«Ця медаль для тих спортсменів, які боронять Україну». Призерка Всесвітніх ігор – після нагородження

Триразова призерка Всесвітніх ігор Тетяна Мельник завоювала бронзу Бірмінгема-2022 в пауерліфтингу і розповіла, кому її присвячує:

Чесно кажучи, мені хотілося б стояти на іншій сходинці п’єдесталу, назвати цей результат надуспішним не можу. Але емоції, насправді, дуже круті. Неймовірна підтримка в залі. Це дуже надихало. Ти дійсно розумієш навіщо ти стоїш тут, навіщо ти приїхав, заради чого ти це все робиш.

В принципі, на сьогодні наші медалі – це не намагання реалізувати себе, а намагання представити нашу державу на найвищому рівні, як тільки можна, кричати про нашу неньку, для Україну. Щоб люди знали і не переставали нас підтримувати.

Ця медаль для України, для ЗСУ, для тих спортсменів, які сьогодні не мають змоги боротися на татамі, на помостах, вони не можуть займатися улюбленою справою, тому що пішли боронити Україну. Ось для них ця медаль».