У четвер, 16 квітня, Sport&Business Club провів другий медійно-просвітницький захід Ukrainian Sports Media Week.

Своїм досвідом та інсайтами поділилися десять спікерів, які формують обличчя сучасної спортивної індустрії. Серед учасників – спортивні журналісти, PR-фахівці, маркетологи та представники спортивних організацій. Такий склад дозволив налагодити діалог та навчити федерації і медіа працювати в одному ритмі.

Традиційно захід відкрив CEO Sport&Business Club Олексій Брага, який анонсував другу десятку спікерів п’ятої Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine, що відбудеться 27 травня в КВЦ «Парковий».

Основну частину заходу відкрили обговоренням одного з найскладніших, але водночас найпопулярніших жанрів – інтерв’ю. Генеральний продюсер «Ми – Україна» Юрій Сугак зазначив, що саме якісне інтерв`ю сьогодні є фундаментом для впізнаваності медіабрендів, проте 90% успіху такого продукту становить ретельна підготовка.

Про проблематику, що заважає формувати додану вартість медіа та робить новини однотипними, говорив головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков. Він зауважив, що через надмірне захоплення соцмережами видання втрачають ідентичність, тоді як лише робота «в полі» дає змогу створювати контент, здатний реально змінювати ринок.

Максим Радченко, директор з розвитку УПЛ та керівник UPL.TV розповів, як канал ліги виріс до 1,1 млн переглядів. Секрет успіху виявився у фокусі на якості картинки та створенні контенту, який утримує інтерес вболівальника між матчами.

Про те, як залучати людей до фізичної активності через емоції, розповів Вадим Данильченко, головний методист програми Президента України «Активні парки». За його словами, відмова від офіційних звітів на користь лайфстайл-історій дозволила проєкту збільшити охоплення з тисяч до вражаючих 11 мільйонів.

Питання монетизації спортивних трансляцій та боротьби з піратством порушив комерційний директор MEGOGO Ігор Зайчук у розмові з медіаекспертом та автором YouTube-проєкту «Переговорка» Олександром Глущенком. Спікер наголосив, що ринок міг би бути в рази більшим, якби спорт сприймався офіційним продуктом – купленим, а не «вкраденим».

Про феноменальні цифри та трансформацію кіберспортивного ринку говорив спортивний коментатор та співвласник Maincast Віталій Волочай. За його словами, лише за останні чотири роки кількість переглядів цього виду спорту зросла на 4000%, що спонукало медіакомпанію масштабувати цей досвід і на класичні види спорту.

Сучасні цифрові інструменти вимагають і нових підходів до подачі інформації, про що розповів комунікаційник та SMM-менеджер Міністерства оборони України Владислав Дунаєнко. Він пояснив, що державні інституції сьогодні конкурують за увагу в соцмережах, використовуючи гумор та яскраві візуальні формати.

Тему креативу як головного інструменту маркетингу продовжив Артем Гагарін, досвідчений спортивний маркетолог і комунікаційник. Він зазначив, що 90% федерацій залишаються нецікавими для медіа через «стерильний» контент, тоді як сміливі інфоприводи дозволяють навіть невеликим командам досягати масштабних охоплень.

Завершив серію виступів Олексій Мандзій, керівник «Суспільне Спорт». Він підсумував, що глядачу сьогодні потрібні не медалі, а насамперед історії самих атлетів – переможні, складні та щирі.

Після завершення виступів спікерів вечір продовжився у неформальному форматі. Частування від партнерів Клубу та затишна локація створили ідеальні умови для нетворкінгу, де учасники могли обговорити почуте, завести нові знайомства та зміцнити професійні зв’язки.