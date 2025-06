Для України на Всесвітніх іграх зібрали 2 мільйони

Сьогодні в США розпочався останній змагальний день Всесвітніх ігор-2022.



Долар з кожного проданого квитка на змагання організатори Ігор пообіцяли передати на підтримку України – і своє слово стримали. В Бірмінгемі вдалося зібрати 54 тисячі доларів (близько 2 мільйонів гривень), які підуть в Фонд солідарності МОКу для потреб української спортивної спільноти та спортивного руху. Цим Фондом керує президент НОК України Сергій Бубка.

