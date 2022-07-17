Для України на Всесвітніх іграх зібрали 2 мільйони

майже 3 роки тому

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Сьогодні в США розпочався останній змагальний день Всесвітніх ігор-2022.

Долар з кожного проданого квитка на змагання організатори Ігор пообіцяли передати на підтримку України – і своє слово стримали. В Бірмінгемі вдалося зібрати 54 тисячі доларів (близько 2 мільйонів гривень), які підуть в Фонд солідарності МОКу для потреб української спортивної спільноти та спортивного руху. Цим Фондом керує президент НОК України Сергій Бубка.

В свою чергу, Спортивний комітет України зазначає, що кошти підуть на відновлення спортивної інфраструктури країни, що була зруйнована під час війни.

Нагадаємо, що Анастасія Кулінич завоювала 14 золото «синьо-жовтих» на Всесвітніх іграх.

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