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Георгій Мазурашу детально розповів про законопроєкт про дозвіл спортсменам виїжджати за кордон

Депутат вважає, що треба скасувати будь-які обмеження пересування громадянам України
Інші
11:43
Георгій Мазурашу детально розповів про законопроєкт про дозвіл спортсменам виїжджати за кордон
Фото: Facebook

Депутат Верховної Ради від «Слуги Народу» Георгій Мазурашу в екслюзивному коментарі XSPORT відповів стосовно внесених на розгляд до ВРУ змін до Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»:

Чому я включив цей пункт? По-перше, я переконаний, що найкраще було б взагалі скасувати будь-які обмеження, крім як щодо тих, які мають підписані контрактні зобов'язання не виїжджати за кордон без дозволу, або погодження.

Відповідно, абсолютна більшість тих же чоловіків 18-60, на мою думку, повинні мати можливість вільно пересуватися, у т.ч. за кордон.

Хто каже, що в такому разі, мовляв, «всі повиїжджають», – це прояв неповаги до Українського народу, який продемонстрував всьому світу свою героїчність.

Після 24.02.2022, як повідомляли, понад 100 тис. наших співгромадян повернулись з-за кордону і пішли у військомати, а тут – «всі повиїжджають»... Це неповага до рідної держави...

І щодо спортсменів - на моє переконання, не лише збірні команди на чемпіонати Європи та світу, або навчально-тренувальні збори, а і всі спортсмени, які мають можливість підписати вигідні контракти із зарубіжними клубами (як то хокеїсти, наприклад), або запрошення на офіційні старти (що проводяться під егідою федерацій видів спорту з програми Олімпійських та Всесвітніх ігор), повинні мати можливість виїжджати на ці змагання. Як і для тренувань, особливо коли в інших країнах готові приймають в якості дружньої допомоги нашому спорту.

Якщо ж повертатися до вужчої хокейної теми. Ну, припустимо, наш хокеїст підписує контракт із зарубіжним клубом і, зрозуміло, податки сплачує в іншій країні. Але ж ці хлопці мають тут рідних, кому передають кошти. Плюс це у більшості випадків патріоти своєї держави, тому, заробляючи нормально, вони, не сумніваюсь, і ЗСУ допомагатимуть, і через волонтерський рух.

Можна в принципі запровадити і якісь механізми гарантованої участі у справі Оборони через певні періодичні фінансові внески, на які той же спортсмен може добровільно погодитись і взяти на себе відповідні зобов'язання, отримавши взамін можливість грати за кордоном.

На даний час питання виїзду для виступів за кордоном можна вирішити через профільне Міністерство, якщо керівництво вважатиме це достатньо поважною причиною для погодження виїзду за кордон.

Повторюю, я принципово вважаю, що можливості їздити за кордон на змагання, або для виступів у складі зарубіжних клубів, наших спортсменів позбавляти не можна.

А ті спортсмени, які відчувають в собі силу духу захищати Вітчизну зі зброєю в руках, або вже на фронті, або ще можуть це зробити, і це не залежить від наявності заборони на виїзд (яка приносить багато проблем, при відсутності толку, на мою думку), або від її скасування...

Нагадаємо, що в перший день Всесвітніх ігор збірна України завоювала 4 нагороди.

Карен Агабекян
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