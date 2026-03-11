Лящук втретє в кар'єрі перемогла на турнірі Arnold Strongwoman Classic 2026
Українка знову стала найсильнішою жінкою планеті
близько 4 годин тому
Ольга Лящук / Фото - Yahoo
У Колумбусі відбувся престижний міжнародний турнір зі стронгспорту Arnold Strongwoman Classic 2026.
Українка Ольга Лящук здобула перемогу, набравши 50,5 очка.
Нагадаємо, Ольга вигравала цей турнір в 2019 та 2020 роках (тоді ще відомому як Arnold Pro Strongwoman).
Arnold Strongwoman Classic 2026. Колумбус, США. Жінки
1. Ольга Лящук (Україна) – 50,5
2. Інез Караскійо (Пуерто-Ріко) – 49
3. Анжеліка Джардін (США) – 48.5
