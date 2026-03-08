50 найвеличніших спортсменів світу: до престижного списку потрапив українець
Сергій Бубка став 49-м у рейтингу
близько 1 години тому
Портал GiveMeSport оприлюднив список 50 найвидатніших спортсменів усіх часів. Рейтинг охоплює представників різних дисциплін, оцінюючи їхній вплив на спорт, кількість рекордів та здобуті титули.
Очолив список легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Другу сходинку посів боксер Мохаммед Алі, а замкнув трійку лідерів найшвидша людина планети Усейн Болт.
Українське представництво: Сергій Бубка
Єдиним українцем у топ-50 став легендарний стрибун із жердиною Сергій Бубка, який посів 49-ту позицію. За свою кар'єру він встановив 35 світових рекордів, здобув олімпійське золото та шість разів поспіль ставав чемпіоном світу.
Бубка випередив у рейтингу таких зірок, як бейсболіста Джо Ді Маджо.
Топ-10 найкращих спортсменів:
1. Майкл Джордан (Баскетбол)
2. Мохаммед Алі (Бокс)
3. Усейн Болт (Легка атлетика)
4. Вейн Гретцкі (Хокей)
5. Майкл Фелпс (Плавання)
6. Бейб Рут (Бейсбол)
7. Бо Джексон (Амер. футбол/Бейсбол)
8. Джим Торп (Легка атлетика/Амер. футбол)
9. Пеле (Футбол)
10. Роджер Федерер (Теніс)
...
49. Сергій Бубка (Легка атлетика)
О’Ніл назвав десятку найкращих баскетболістів в історії.
Поділитись