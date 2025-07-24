Пішов з життя легендарний рестлер Халк Хоган
Символ WWE пішов у засвіти у віці 71 року
11 хвилин тому
Фото: Getty Images
Знаменитий американський рестлер, актор і шоумен Халк Хоган помер у віці 71 року. Про це повідомляє видання TMZ Sports.
Справжнє ім’я зірки — Террі Джин Боллеа. Він розпочав кар’єру у рестлінгу ще у 1977 році, а справжньої популярності досяг у 1980-х роках, коли підписав контракт із World Wrestling Federation (нині — WWE).
Окрім спортивної кар’єри, він знімався в кіно — серед найвідоміших стрічок з його участю: Гром у раю, Силач Санта-Клаус та інші.
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