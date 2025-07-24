Денис Сєдашов

Знаменитий американський рестлер, актор і шоумен Халк Хоган помер у віці 71 року. Про це повідомляє видання TMZ Sports.

Справжнє ім’я зірки — Террі Джин Боллеа. Він розпочав кар’єру у рестлінгу ще у 1977 році, а справжньої популярності досяг у 1980-х роках, коли підписав контракт із World Wrestling Federation (нині — WWE).

Wrestling legend #HulkHogan has died at 71 years old, TMZ Sports has learned.



Full story at the HERE: https://t.co/Ou77mrRNYk pic.twitter.com/tsDDHAd73e — TMZ (@TMZ) July 24, 2025

Окрім спортивної кар’єри, він знімався в кіно — серед найвідоміших стрічок з його участю: Гром у раю, Силач Санта-Клаус та інші.