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Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна

Обмовка за Фрейдом
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09:17
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
їх чекає трибунал / Фото: kremlin.ru

Війна рашистів з перших днів йде не за планом агресорів. Один з найрадикальніших представників рф, глава чеченської республіки рамзан кадиров в своїх соцмережах припустився обмовки при зверненні до володимира путіна, за яку в улюблені часи радянського терору президента росії могли б і розстріляти:

Я буду клопотати перед верховним гівнокомандуючим.

Олександр Долгополов відреагував на кумедну ситуацію в своєму Instagram:

Ну, як то кажуть, від одного гівнокомандувача іншому.

Долгополов раніше дав велике інтерв’ю XSPORT, в якому розповів про обстріли його дівчини з дитиною рашистами та чим займається після повернення в Україну.

Олег Шумейко-молодший
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