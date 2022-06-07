Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна

Обмовка за Фрейдом

їх чекає трибунал / Фото: kremlin.ru

Війна рашистів з перших днів йде не за планом агресорів. Один з найрадикальніших представників рф, глава чеченської республіки рамзан кадиров в своїх соцмережах припустився обмовки при зверненні до володимира путіна, за яку в улюблені часи радянського терору президента росії могли б і розстріляти:



Я буду клопотати перед верховним гівнокомандуючим.

Олександр Долгополов відреагував на кумедну ситуацію в своєму Instagram:

Ну, як то кажуть, від одного гівнокомандувача іншому.

Долгополов раніше дав велике інтерв’ю XSPORT, в якому розповів про обстріли його дівчини з дитиною рашистами та чим займається після повернення в Україну.