«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти

Фото: ФТУ

Екс-тринадцята ракетка світу Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, з якими труднощами його кохана з дитиною вибиралася з-під обстрілів:



Коли приїхав у Київ, якщо пам’ятаєте, там два дні була комендантська година. І я такий приїжджаю з сумками, виходити нікуди не можна. І я подзвонив знайомим, щоб мене з військовими забрали. Або мені після дороги спускатися в метро і ще добу пережидати комендантську годину, або якось потрапити до квартири. Якось так було.

Моя дівчина виїжджала, якщо не помиляюся, з Білогородки. Десь вони там ховалися у підвалах, бо були обстріли. Вона під Києвом проживає, потім вони десь ховалися по підвалах. І хтось дуже «розумний» вирішив їх чомусь повезти через житомирську трасу. А у той навіть я знав, що по житомирській трасі не можна їхати. І там стрельнули разок з автомату, якісь автівки були розстріляні. Вони розвернулися та поїхали іншими дорогами. Селами вибиралися, виїжджали з країни.