Стрімінгові платформи, такі як Twitch і YouTube, стали звичним явищем для онлайн-геймінгу. У Польщі цей ринок стабільно зростає, як і в більшості інших європейських країн. Однак один тип геймінгу дедалі частіше виходить на перший план – це азартні ігри. Хоча онлайн-гемблінг у Польщі є легальним, він суворо регулюється Законом про азартні ігри Польщі. Галузь контролюється Міністерством фінансів, а деякі види азартної діяльності перебувають під державною монополією. Запровадження стримінгу грального контенту неодноразово піднімалося як питання і створило чималу проблему. Польща намагається впоратися з цим шляхом впровадження регуляторних заходів щодо стримінгового грального контенту.

На початку 2026 року Сейм Польщі отримав законопроєкт, спрямований на припинення «патостримінгу», який включає положення про те, що просування онлайн-гемблінгу інфлюенсерами має розглядатися як кримінальне правопорушення. Законопроєкт підтримується міністрами нового уряду Громадянської коаліції (KO), сформованого наприкінці 2025 року об’єднанням «Громадянської платформи» (PO), «Сучасної» (Nowoczesna) та «Польської ініціативи» (iPL). Це означає, що Польща створила кримінально-правову базу для розгляду стримінгу онлайн-гемблінгу як злочину. Причиною необхідності такого рівня контролю та регулювання стало зростання грального контенту на стримінгових платформах, що розглядається нижче.

Зростання грального контенту на стримінгових платформах

У Польщі тренд на гральний контент на стримінгових платформах набрав обертів, оскільки місцеві та міжнародні стримери почали задовольняти зростаючий попит.

Чому ж азартні ігри стали настільки популярними на стримінгових платформах? По-перше, глядачів приваблювали емоції та непередбачуваність такого контенту. Деякі з них самі були активними гравцями, тоді як інші дивилися з цікавості або навіть з навчальною метою. Наприклад, глядач може спостерігати, як стример використовує такі функції, як бонуси казино без депозиту, і бачити, як вони працюють, не роблячи нічого, окрім спостереження, що дозволяє зрозуміти природу цих бонусів і спосіб їх застосування. Крім того, розвиток технологій дозволив впровадити чат-функції та реакції в реальному часі, створюючи відчуття участі навіть для тих, хто сам не робить ставок. Саме цей рівень гейміфікації та онлайн-доступності значною мірою стимулював розвиток цього ринку.

Однак цей формат також викликав занепокоєння. Регуляторні органи Польщі швидко звернули на це увагу. Коли глядачі спостерігають за азартною грою в реальному часі, це може нормалізувати таку поведінку або створювати враження, що вона менш ризикована, ніж є насправді. Саме такого меседжу польська влада прагне уникнути. Тому вони почали приділяти більше уваги цьому питанню та впроваджувати регулювання.

Чому регулятори звертають увагу

У Польщі вже існують правила щодо азартних ігор, особливо в частині реклами та доступності. Ці закони були розроблені для більш традиційних каналів, таких як телебачення та фізичні заклади. Однак стрімінгові платформи працюють по-різному, і чинні нормативно-правові акти не завжди застосовуються однаково.Однак це поступово змінюється завдяки згаданому законопроєкту щодо припинення «патостримінгу».

Зростає занепокоєння, що гральний контент на стримінгових платформах може обходити обмеження, які в інших умовах зменшували б рівень впливу. Основна проблема полягає в глобальному характері цих платформ. Стримери, які перебувають за межами Польщі, все одно можуть досягати польської аудиторії, що ускладнює застосування законів. Це створює виклики для регуляторів, які намагаються застосовувати національне законодавство в безмежному цифровому середовищі.

Ризики для глядачів і спільнот

Побоювання щодо грального контенту не є лише теоретичними. Існують реальні ризики, пов’язані зі зростанням впливу, особливо для вразливих груп. Стрімінгові платформи дозволяють легко отримати доступ до такого контенту в будь-який час, часто без тих самих механізмів захисту, що є в регульованому середовищі.

Однією з головних проблем є сприйняття. Коли азартні ігри подаються як розвага, це може зменшувати усвідомлення можливих негативних наслідків. Втрати можуть висвітлюватися менше, ніж виграші, створюючи нереалістичну картину результатів. Також важливий соціальний аспект. Спільноти, сформовані навколо стримерів, можуть посилювати їхній вплив. Коли популярний контент-мейкер бере участь у гемблінгу, його підписники можуть сприймати це як прийнятну або навіть бажану поведінку.

Сфери, на яких зосередяться регулятори

У міру продовження дискусій кілька напрямків, ймовірно, стануть ключовими в майбутньому регулюванні. Ці фокусні точки спрямовані на баланс між свободою створення контенту та необхідністю відповідального контролю:

Чітке маркування грального контенту для відмежування його від загального розважального

Вікові обмеження та механізми перевірки для обмеження доступу неповнолітніх

Прозорість щодо спонсорства та партнерств із гральними операторами

Обмеження на рекламні повідомлення, які можуть заохочувати надмірну або безвідповідальну поведінку

Співпраця зі стримінговими платформами для забезпечення дотримання правил на міжнародному рівні

Виклик балансу між регулюванням і свободою

Регулювання цифрового контенту ніколи не є простим. З одного боку, існує потреба захищати аудиторію та забезпечувати відповідальну практику. З іншого – постає питання творчої свободи та ролі платформ як відкритих просторів для самовираження. Самі стримінгові платформи також відіграють певну роль. Багато з них уже почали впроваджувати власні правила щодо грального контенту, однак їхнє застосування може відрізнятися. Зі зростанням тиску ці платформи можуть бути змушені зайняти більш активну позицію у формуванні підходів до управління таким контентом.

Що це означає в майбутньому

Ситуація в Польщі відображає ширшу глобальну тенденцію. У міру розвитку цифрових платформ традиційні регуляторні механізми піддаються випробуванню. Гральний контент – лише один з прикладів того, як швидко можуть виникати нові виклики. Реакція Польщі на цю проблему може стати прецедентом для інших країн, які стикаються з подібними труднощами. У міру зростання тиску рішення, що приймаються зараз, визначатимуть, як гральний контент буде сприйматися та контролюватися в майбутньому.