У середу, 27 травня, столичний КВЦ «Парковий» вперше прийняв Всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine. Цьогорічний саміт став ювілейним – п'ятим – і наймасштабнішим в історії Sport&Business Club. Він об’єднав понад 1300 учасників з усієї країни, серед них – спортсмени, президенти федерацій та клубів, представники брендів, медіа, підприємці, маркетологи, інвестори та управлінці. Протягом дня гості знайомилися, обговорювали майбутні проєкти, обмінювалися досвідом та домовлялися про співпрацю, яка точно продовжиться після саміту.

Співорганізаторами саміту виступили Агенція масового спорту України, Департамент молоді та спорту КМДА, Спортивний комітет України та Відділення НОК України в Донецькій області.

Подію провели журналістка телеканалу «Ми – Україна» Марія Скиба та радіоведучий «Авторадіо» Дмитро Єгоров.

В урочистій атмосфері CEO Sport&Business Club Олексій Брага вручив сертифікат на 100 000 гривень керівнику Інституту ветеранів КНУБА «Архітектура стійкості» Артему Гончаренку. Кошти були зібрані завдяки донатам учасників заходів Клубу та будуть спрямовані на закупівлю необхідного реабілітаційного обладнання.

Саміт проходив одразу на двох сценах, де виступили понад 60 провідних експертів у сферах спорту, бізнесу та медіа, які сьогодні рухають індустрію вперед. Подія стала майданчиком для відвертого діалогу про реформи, великі інвестиції, виживання спорту під час війни, залучення спонсорів, інтеграцію нових технологій, реабілітацію ветеранів та побудову особистого бренду атлетів поза ареною.

На головній сцені виступали: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт, президентка ФЛАУ Ольга Саладуха, директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, легенда українського футболу Олександр Шовковський, директор Adidas Україна Ігор Маринич, спортивний блогер і засновник Trendets Camp Дмитро Поворознюк, генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов, президент УПЛ Євген Дикий, чемпіон України та Туреччини з футболу й автор YouTube-проєкту Денис Бойко, журналістка MEGOGO Олександра Кучеренко, віцепрезидент НОК України та президент Української падел федерації Олексій Дніпров, олімпійська чемпіонка з фехтування Олена Кравацька, 6-разова чемпіонка України з легкої атлетики та амбасадорка Biopell Дарія Ставнича, тренер воротарів ФК «Шахтар» Андрій Пятов, олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід, засновниця академії художньої гімнастики та бронзова призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова, власниця WowBody App Аніта Луценко, триразова олімпійська призерка з веслування на каное Людмила Лузан та інші.

Паралельно на Best Practices Stage протягом трьох годин тривали практичні дискусії про розвиток спортивних проєктів, роботу з аудиторією та сучасні інструменти комунікації. Серед спікерів: чемпіон Європи з фехтування Роман Свічкар, засновник DuelDuck Станіслав Горуна, керівник Spartan Ukraine Олексій Вовк, засновник X-Park Юрій Зозуля, керівниця Red Foxes Олена Рожкова та інші.

«Провести саміт у КВЦ «Парковий» було нашою великою мрією, і я щиро пишаюся тим, що нам вдалося втілити, навіть в умовах війни. Цей захід став наймасштабнішим у нашій історії, адже ми побили абсолютно всі власні рекорди за кількістю спікерів, гостей та партнерів. Коли бачиш, як уся ця потужна синергія спорту, бізнесу та медіа працює на повну потужність на такому майданчику, розумієш, що для нашої індустрії немає нічого неможливого.

Наша мета залишається незмінною – створювати простір для відвертого діалогу, великих інвестицій, народження нових технологічних кейсів та колаборацій, які рухають галузь вперед. В умовах сьогодення тримати цей стрій та об'єднувати спорт і бізнес надважливо. Але, звісно, такого крутого масштабу не було б без наших надійних партнерів, великої спільноти Клубу та сильної команди. Дякую всім, хто став частиною цієї історії – і до нових зустрічей!» – СЕО Sport&Business Club Олексій Брага.