У суботу, 26 липня, 18:00, вуличні танці захоплять столицю: український етап змагання Red Bull Dance Your Style доходить до свого логічного завершення — Національного Фіналу, який відбудеться на набережній River Mall у Києві.

Red Bull Dance Your Style — це міжнародне танцювальне змагання у форматі батлів 1 на 1, де немає суддів, і переможця обирають глядачі. Танцівники виходять на танцмайданчик у фристайл-режимі, імпровізуючи під неочікувані треки: від хітів 2000-х до актуального попу чи фанку. Усе вирішує не тільки техніка, а й харизма, музикальність і зв’язок з публікою.

Цього року у відборах у Дніпрі, Києві та Львові взяло участь понад 100 танцівників з усієї країни і за результатами батлів до фіналу пройшли найсильніші. Також частину танцівників організатори запросили безпосередньо на фінал, як wildcard. Усі учасники — представники хіп-хопу, хаусу, поппінгу, крампу, вогінгу, та навіть експериментального стилю.

Як проходитимуть батли?

Кожен батл складається з двох раундів, а фінальне протистояння — з трьох. Усім глядачам роздадуть картки синього та червоного кольору. Після завершення батлу ці картки гратимуть вирішальну роль: саме з їх допомогою аудиторія голосуватиме за учасника або учасницю, які сподобались найбільше.

Що далі?

Головна інтрига вечора: хто представить Україну на Світовому фіналі в Лос-Анджелесі 11 жовтня 2025 року. Це вирішить київська публіка. Тож приходьте підтримати фаворита і стати частиною танцювальної історії!

У батлах 1 на 1 змагатимуться 16 танцівників. Майже усі імена уже відомі. Ще одне ім’я дізнаємось після останньої кваліфікації, яка пройде у день Фіналу. Ось фіналісти та їх стилі:

Boogaloo Freak — Popping

Polinessa — Hip-Hop/Waacking

Maximus — Hip-Hop/House

Gelya — Hip-Hop/Experimental

Moysa — Hip-Hop/House/Experimental

Mr.Host — Hip-Hop/Breaking

Alexander — Hip-Hop/House

Vixmi — Dancehall

Баха — Experimental/Breaking

Roni — Hip-Hop/Krump

Romb — Hip-Hop/House/Experimental

Skibarik — Hip-Hop/Waacking

Darovana — Contemporary/Experimental

Banana — Vogue/Heels

Dasha Turtle — Hip-Hop

Переможець останньої кваліфікації

А для тих, хто хоче випробувати свої сили і взяти участь як танцівник, ще є останній шанс – зареєструватися у останній кваліфікації Red Bull Dance Your Style, яка пройде в той же день, 26 липня, о 14:00, перед Національним Фіналом.

Локація — Набережна River Mall (Дніпровська набережна, 12)

Вхід вільний

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