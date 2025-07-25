У Києві пройде НацФінал унікального змагання з вуличного танцю Red Bull Dance Your Style!
Уже в суботу дізнаємось, кого глядачі оберуть переможцем в українському стритстайлі цього року
34 хвилини тому
У суботу, 26 липня, 18:00, вуличні танці захоплять столицю: український етап змагання Red Bull Dance Your Style доходить до свого логічного завершення — Національного Фіналу, який відбудеться на набережній River Mall у Києві.
Red Bull Dance Your Style — це міжнародне танцювальне змагання у форматі батлів 1 на 1, де немає суддів, і переможця обирають глядачі. Танцівники виходять на танцмайданчик у фристайл-режимі, імпровізуючи під неочікувані треки: від хітів 2000-х до актуального попу чи фанку. Усе вирішує не тільки техніка, а й харизма, музикальність і зв’язок з публікою.
Цього року у відборах у Дніпрі, Києві та Львові взяло участь понад 100 танцівників з усієї країни і за результатами батлів до фіналу пройшли найсильніші. Також частину танцівників організатори запросили безпосередньо на фінал, як wildcard. Усі учасники — представники хіп-хопу, хаусу, поппінгу, крампу, вогінгу, та навіть експериментального стилю.
Як проходитимуть батли?
Кожен батл складається з двох раундів, а фінальне протистояння — з трьох. Усім глядачам роздадуть картки синього та червоного кольору. Після завершення батлу ці картки гратимуть вирішальну роль: саме з їх допомогою аудиторія голосуватиме за учасника або учасницю, які сподобались найбільше.
Що далі?
Головна інтрига вечора: хто представить Україну на Світовому фіналі в Лос-Анджелесі 11 жовтня 2025 року. Це вирішить київська публіка. Тож приходьте підтримати фаворита і стати частиною танцювальної історії!
У батлах 1 на 1 змагатимуться 16 танцівників. Майже усі імена уже відомі. Ще одне ім’я дізнаємось після останньої кваліфікації, яка пройде у день Фіналу. Ось фіналісти та їх стилі:
- Boogaloo Freak — Popping
- Polinessa — Hip-Hop/Waacking
- Maximus — Hip-Hop/House
- Gelya — Hip-Hop/Experimental
- Moysa — Hip-Hop/House/Experimental
- Mr.Host — Hip-Hop/Breaking
- Alexander — Hip-Hop/House
- Vixmi — Dancehall
- Баха — Experimental/Breaking
- Roni — Hip-Hop/Krump
- Romb — Hip-Hop/House/Experimental
- Skibarik — Hip-Hop/Waacking
- Darovana — Contemporary/Experimental
- Banana — Vogue/Heels
- Dasha Turtle — Hip-Hop
- Переможець останньої кваліфікації
А для тих, хто хоче випробувати свої сили і взяти участь як танцівник, ще є останній шанс – зареєструватися у останній кваліфікації Red Bull Dance Your Style, яка пройде в той же день, 26 липня, о 14:00, перед Національним Фіналом.
Локація — Набережна River Mall (Дніпровська набережна, 12)
Вхід вільний
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