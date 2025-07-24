Французький ПСЖ активно працює над трансфером центрального захисника Борнмута Іллі Забарного. Як повідомляє авторитетне видання L'Equipe, переговори між клубами перебувають на завершальній стадії, а сторони вже майже узгодили суму викупу.

Очікується, що саме 21-річний українець стане першим масштабним підсиленням парижан у поточне міжсезоння. За інформацією джерела, оптимізм у переговорах зберігається, і президент ПСЖ особисто втрутився в процес, аби прискорити домовленість.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ пропонував за Забарного 60 мільйонів євро, однак Борнмут наполягав на 70. На даний момент клуби суттєво зблизили свої позиції.

Забарний приєднався до Борнмута в січні 2023 року. У сезоні 2024/25 він зіграв 39 матчів і відзначився однією результативною передачею. Його контракт із англійським клубом чинний до літа 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 42 мільйони євро.

Також, французький журналіст порадив ПСЖ підписати Забарного.