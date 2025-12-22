Денис Сєдашов

20 грудня в Києві відбулася друга урочиста церемонія нагородження найкращих у галузі спортивного маркетингу – SBC Ukraine Awards 2025, організована Sport&Business Club. Захід зібрав близько 440 гостей, серед яких провідні спортсмени, керівники спортивних організацій, топменеджери великого бізнесу, представники медіа та креативних індустрій.

Протягом місяця фахівці спортивної індустрії, маркетингу, медіа, аналітики та корпоративного сектору оцінювали проєкти за критеріями креативності, масштабу та впливу на розвиток індустрії в Україні. У підсумку було вручено 41 нагороду, з яких 23 – проєктам, що увійшли до фінального шорт-листа, а також спеціальні відзнаки за версіями Sport&Business Club та SportBusiness.Media.

Найбільшу кількість нагород цьогоріч зібрали представники боксу, футболу, карате та легкої атлетики.

Абсолютний рекорд за кількістю відзнак цьогоріч встановив бокс – загалом представники цього виду спорту зібрали 6 нагород. Зокрема, Олександр Усик став «Спортсменом року», а його поєдинок проти Даніеля Дюбуа визнано «Подією року». Проєкти за участі чемпіона перемогли у номінаціях «Найкраща комунікаційна стратегія» (спільно з DTEK) та «Міжнародний проєкт року» (GGBET). Окрему відзнаку «Прорив року» отримала Федерація боксу України.

Особливу увагу журі привернули футбольні кейси, де головне протистояння традиційно розгорнулося між лідерами ринку. ФК «Шахтар» здобув перемоги одразу у чотирьох номінаціях: «Активація року», «Команда року в діджиталі», «Промо року», та «PR-проєкт року». Свої нагороди до скарбнички додало і «Динамо». Столичний клуб відзначився двома перемогами у номінаціях «Активація року» та «Подія року для медіа».

Три нагороди дісталися представникам легкої атлетики. Ярослава Магучіх визнана «Спортсменкою року», Ольга Саладуха – «Спортивною менеджеркою року», а Юлія Левченко здобула перемогу у номінації «Амбасадор року» за колаборацію з 4MOVE.

Представники карате були відзначені двома нагородами. Олександра Шолохова стала переможницею у номінації «Відкриття року», а Федерація карате України отримала спеціальну відзнаку «Визнання року» за ефективну роботу в медіапросторі.

Цьогорічна церемонія нагородження SBC Ukraine Awards довела, що український спортивний маркетинг росте і стає ще сильнішим. Коли бачиш, як атлети, бізнесмени та медійники щиро радіють успіхам один одного та просто насолоджуються моментом на червоній доріжці, розумієш, що ми все робимо правильно. Саме це живе спілкування та підтримка зараз так важливі для нас усіх. Я щиро вдячний кожному – хто прийшов, подав заявку, хто вірив у цей захід. Саме ви наповнюєте змістом назву нашого клубу. Попереду ще багато роботи, але цей вечір дав нам заряд на весь наступний рік. Тож працюємо далі, стаємо сильнішими і з нетерпінням чекаємо нових зустрічей та подій! Олексій Брага СЕО Sport&Business Club

Переможці SBC Ukraine Awards 2025

Активація року:

Рух заради майбутнього: інклюзивна кампанія ФК «Шахтар» та Traumeel S Gel

Match of LeGGends: NAVI x «Динамо» Київ

Амбасадор року – Юлія Левченко х 4MOVE

Бренд року у спорті – Епіцентр

Відкриття року – Олександра Шолохова

Команда року в діджиталі – ФК «Шахтар»

Комунікаційна стратегія року – USYK × DTEK | Кампанія «Майбутнє буде світлим»

Креатив року – Альтернативне коментування, яке перетворює перегляд футболу на мільйони донатів для СОУ (MEGOGO)

Маркетинговий кейс року – УАФ х АВТ Баварія. Шлях здолають сміливі

Медіа-проєкт року:

Група YouTube-каналів «Футбол 2.0»

Шоу «Пресинг» від Setanta Sports

Міжнародний проєкт року – GGBET – Спонсор бою Усик – Дюбуа ІІ

Подія року – Усик – Дюбуа: бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі

Проєкт року – Unbroken Games 2025

Промо року:

Мільйон сердець. Одне биття. Два кольори (ФК «Карпати»)

ФК «Шахтар» | PUMA 2024/25 – Презентація форми

Сайт року спортивної організації – Національний олімпійський комітет України

Соціальний проєкт року:

Strong Spirit’s Games

ФК «Металіст 1925» + Бригада «Хартія»

Національний проєкт памʼяті «Янголи спорту»

Спортивна організація року – Агенція масового спорту України

Спортивний блогер року – Денис Бойко

Спортивний журналіст року – Станіслав Орошкевич

Спортивний менеджер року – Ольга Саладуха

Спортсмен року – Олександр Усик

Спортсменка року – Ярослава Магучіх

Технологічний проєкт року – Football Xtra by Tribuna.com

PR-проєкт року:

Представлення Арди Турана в якості нового головного тренера ФК «Шахтар»

«Жіночий футбол у стилі Playboy»: колаборація Playboy UA та ЖФК «Металіст 1925»

Окремими нагородами були відзначені переможці найкращих кейсів та проєктів за версіями Sport&Business Club та SportBusiness.Media.

SportBusinessMedia – Подія року для медіа – Динамо 3.0 (GGBET)

SportBusinessMedia – Проєкт року – Тиждень України в Лондоні (Usyk Foundation + Black SMM Agency)

SportBusinessMedia – Креатив року – Твій Всесвіт гри (FAVBET)

SportBusinessMedia – Медіа-проєкт року – UA STEEL LEAGUE

Sport&Business Club – Прорив року:

Федерація боксу України

НК «Верес»

Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги

Спеціальними нагородами «Визнання року» були відзначені спортивні організації та компанії, які зробили значний внесок в розвиток галузі цьогоріч.

Українська Федерація Карате – за активну роботу в медіа-просторі

Run Ukraine – за роботу зі спонсорами та партнерами

БФ «МХП – Громаді» – за підтримку спорту ветеранів та адаптивного спорту

UPL TV – за об’єднання галузі та підвищення якості телевізійного продукту

