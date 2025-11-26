Денис Сєдашов

25 листопада у столичному UNIT.City відбувся Всеукраїнський форум гендерної рівності у спорті, організований Національним олімпійським комітетом України за підтримки Sport&Business Club.

Подія об’єднала лідерів національних спортивних федерацій, представників міської влади, експертів із гендерної політики, професійних спортсменів та тренерів. В рамках дискусійних панелей спікери обговорили виклики та переваги гендерної рівності в управлінні сферою спорту, питання лідерства, а також представили на власному прикладі силу жінок у спорті.

Захід також став платформою для важливої благодійної ініціативи. Кондитерська компанія БКК спільно зі Sport&Business Club організували збір коштів для подарунків дітям загиблих Героїв до Святого Миколая.

Форум розпочався з вітальних слів від керівництва спортивної галузі.

Ми проводимо такі форуми, щоб змінювати думку чоловіків, які вважають, що жінкам не потрібно працювати поруч або що вони не впораються. Це неправда. У багатьох сферах, у державній службі та громадських організаціях, є чимало жінок, які готові брати на себе відповідальність – їм лише потрібно дати таку можливість. Вадим Гутцайт Президент Національного олімпійського комітету України та олімпійський чемпіон з фехтування

Ми маємо розуміти, що в країні зараз дуже складна ситуація через війну, і багато жінок взяли на себе чимало обов’язків. Сьогодні я впевнений, що під час заходу ми зітремо всі гендерні стереотипи і дамо нашим жінкам зрозуміти, що у них є не лише обов’язки, а й права. Олексій Нікітенко Заступник Міністра молоді та спорту України

Першою відбулася дискусійна панель на тему «Виклики та переваги гендерної рівності в управлінні сферою спорту», яку модерував Андрій Ковальський – журналіст і ведучий телеканалу ICTV.

Серед спікерів, які взяли участь у розмові, були: Вадим Гутцайт, президент Національного олімпійського комітету України та олімпійський чемпіон з фехтування; Лариса Заспа, голова Комісії НОК «Жінки в спорті» та бронзова призерка Олімпійських ігор з гандболу; Олексій Дніпров, президент Федерації бадмінтону України, ректор КНУБА, віцепрезидент НОК України; Павло Костенко, голова Київського міського відділення НОК України; Ганна Сорокіна, віцепрезидентка Федерації України зі стрибків у воду, голова технічного комітету зі стрибків у воду Європейської федерації водних видів спорту, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду; Георгій Зантарая, голова Комісії атлетів НОК України, президент Федерації дзюдо м. Києва, голова Святошинської РДА та чемпіон світу з дзюдо.

Про лідерство в спорті розповіли Анастасія Кліпаченко, голова Комітету жіночого та дівочого футболу УАФ та чемпіонка світу, та Аліса Дуброва, співзасновниця ГО «Шлях чемпіонки».

Друга дискусійна панель була присвячена темі «Сила жінок у спорті», яку модерувала журналістка, ведуча телеканалу ICTV Оксана Гутцайт.

Серед спікерів: Олена Говорова, заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, бронзова призерка ОІ з потрійного стрибку; Олена Підгрушна, Олімпійська чемпіонка з біатлону, чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи; Марта Фєдіна, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор з артистичного плавання, а нині державний тренер національної збірної команди України; Наталія Добринська, віцепрезидентка ФЛАУ, членкиня Ради Світової Атлетики, чемпіонка ОІ з семиборства; Ія Андрущак, головна тренерка ЖФК Ворскла та перша в Україні жінка-тренер чоловічої футбольної команди.

Кульмінацією Форуму стала церемонія вручення нагороди НОК України «Жінки в спорті» тим, хто зробив найбільший внесок у просування цінностей рівності та лідерства.

Зокрема у номінації «Наставництво» перемогу здобула Тамара Токмачова, віцепрезидентка Федерації України зі стрибків у воду, «Сила Підтримки» – Аюна Морозова – директорка СДЮСШОР «Спартак» та голова регіонального відділення Федерації плавання у Харківській області, «Гармонія успіху» – фехтувальниця Олена Кравацька, олімпійська чемпіонка 2024 та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній шаблі.