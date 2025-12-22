Перуджа з Плотницьким виграла Клубний чемпіонат світу
Італійці перемогли Осаку Блютеон 3:0 у фіналі
7 хвилин тому
В фіналі клубного чемпіонату світу італійська Перуджа з Олегом Плотницьким виграла у Осаки Блютеон з рахунком 3:0.
Перуджа — Осака Блютеон 3:0 (25:20, 25:21, 29:27)
Італійці впевнено взяли перші два сети 25:20 та 25:21. У третьому японці вели та мали сетболи, але Перуджа вирвала перемогу 29:27.
Найрезультативнішим гравцем став Бе Тара Васім — 16 очок. Плотницький набрав 6 очок, 1 блок, 1 ейс. У японців кращим був Юджі Нішида — 14 очок.
Для Перуджі це третій такий титул поспіль (2022, 2023, 2025). Бронзу виграв польський Алурон Варта Заверці.
Нагадаємо, раніше Плотницький допоміг Перуджі вийти до фіналу клубного чемпіонату світу.