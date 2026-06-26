У Києві завершився сезон Спортивних шкільних ліг «Пліч-о-пліч». Після фіналу міського етапу відбулося нагородження команд, які посіли призові місця, а також учасників всеукраїнського етапу змагань.

Команди, які вибороли перше, друге та третє місця на міському етапі, отримали нагороди під час урочистостей на стадіоні «Спартак».

Окремо відзначили колективи, які представляли столицю на всеукраїнських змаганнях. Їм вручили сертифікати під час окремої церемонії.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова подякувала всім учасникам за силу характеру, витримку та любов до спорту.

«Завершення міського етапу – це не лише підбиття підсумків, а й нагода відзначити плідний шлях, який пройшли наші юні спортсмени протягом сезону. Я з захопленням спостерігала за тим, як ви зростали, ставали сильнішими, впевненішими, вчилися долати труднощі та досягали бажаних результатів. Щиро дякую кожному, хто вклав усі сили в ці змагання, адже завдяки вам тренд на спорт серед молоді продовжує зростати, а це є цінним для розвитку нашої країни. Переможцям бажаю успішно представити Київ на всеукраїнських зустрічах, а всім учасникам – гарного відпочинку», – зазначила Олена Говорова.

У сезоні 2025/2026 школярі змагалися у 12 видах спорту. До програми вперше увійшли кросовий біатлон, настільний теніс та дзюдо, яке цього року проводилося на рівні міського етапу. Також було розширено перелік вікових категорій, що дало змогу ще більшій кількості школярів долучитися до проєкту.

За підсумками міського етапу найбільше перемог у різних видах спорту здобули команди Святошинського району, тоді як Дарницький район став лідером за загальною кількістю призових місць.

Особливі відзнаки отримали й команди, які успішно виступили на всеукраїнському етапі. Ліцей №304 Святошинського району став чемпіоном України з регбі-5. Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер» виборов срібні нагороди у спортивному орієнтуванні серед дівчат і хлопців 5–9 класів, а також посів друге місце у шахах серед учнів 1–4 класів.

Організатори наголошують, що кожен школяр, який долучився до проєкту, вже є переможцем. Попри складні умови, повітряні тривоги та масовані атаки, юні спортсмени продовжували тренуватися, виходили на старти й демонстрували високі результати.

Окремі слова подяки прозвучали на адресу тренерів, учителів фізичної культури, керівників навчальних закладів і всіх наставників, які допомагали командам готуватися до змагань та підтримували дітей протягом усього сезону.