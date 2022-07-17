Українець, в якого «вкрали» золото Всесвітніх ігор, виконав обіцянку – завоював його в іншій дисципліні

Данило Фільченко переміг у дисципліні «стрибки»

Українець Данило Фільченко завоював золото Всесвітніх ігор в воднолижному спорті у дисципліні «стрибки».

В «трюках» судді «вкрали» у Фільченка золото, але він пообіцяв, що виправить ситуацію в стрибках в довжину – і стримав слово.

У кожного спортсмена було по три спроби – в залік йшла лише найкраща. І українець вирвав перемогу саме останнім стрибком – 64,9 метра. До цього Фільченко йшов другим.

Відео переможної спроби:

Результати фіналу: