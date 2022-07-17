Українка волонтерила після початку війни, а тепер завоювала срібло Всесвітніх ігор
Українець, в якого «вкрали» золото Всесвітніх ігор, виконав обіцянку – завоював його в іншій дисципліні
Данило Фільченко переміг у дисципліні «стрибки»
10:08
Українець Данило Фільченко завоював золото Всесвітніх ігор в воднолижному спорті у дисципліні «стрибки».
В «трюках» судді «вкрали» у Фільченка золото, але він пообіцяв, що виправить ситуацію в стрибках в довжину – і стримав слово.
У кожного спортсмена було по три спроби – в залік йшла лише найкраща. І українець вирвав перемогу саме останнім стрибком – 64,9 метра. До цього Фільченко йшов другим.
Відео переможної спроби:
Результати фіналу:
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