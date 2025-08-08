Відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2025: відео
Прапор України несли Заплітний та Михайленко
27 хвилин тому
Збірна України / Фото - Facebook
Сьогодні, 7 серпня, у китайському Ченду відбулась церемонія відкриття Всесвітніх ігор.
Прапор України несли Андрій Заплітний та Анастасія Михайленко.
Зазначимо, турнір у Китаї пройде з 7 по 17 серпня.
У змаганнях з 20 видів спорту братимуть участь 99 українських спортсменів.
До Всесвітніх ігор допустили атлетів з російським і білоруським паспортами.
Нагадаємо, Україна – у топ-15 медального заліку Всесвітньої літньої Універсіади.
Поділитись