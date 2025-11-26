Володимир Кириченко

Українського сумоїста Данила Явгусишина підвищили до рангу озекі. Про це повідомляє Japan Sumo Association.

23 листопада Явгусишин здобув перемогу на Кубку імператора 2025 (Kyushu Basho).

21-річний українець, який виступає під бойовим псевдонімом Аонішікі Арата, мав ранг секіваке (3-й за престижем у професійному сумо) та змагався на турнірі у дивізіоні Макуучі – найвищому дивізіоні професійного сумо в Японії.

Данило став першим в історії українцем, який здобув перемогу на турнірі.