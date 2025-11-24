Денис Сєдашов

Український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) поділився емоціями після виграшу турніру Kyushu Basho 2025. Слова наводить rfi.

Для спортсмена ця перемога стала несподіваною, хоча саме такої мети він і прагнув.

Чесно кажучи, я хотів виграти турнір, але не дуже вірив, що зможу. Я дуже щасливий. Данило Явгусишин

За словами спортсмена, після успіху він отримав велику кількість привітань з України.

Я отримав багато повідомлень, але я ще не зміг відповісти на всі. Знадобиться час, щоб відповісти на всі, але після цього я почну відповідати по одному. Це був останній турнір року, тому я хотів добре себе показати, щоб не закінчувати рік з жалем. Данило Явгусишин

Український сумоїст Данило Явгусишин став володарем Кубка Імператора.