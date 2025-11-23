Український сумоїст Данило Явгусишин став володарем Кубка Імператора
Українець у фіналі переміг Хосьорю Томокацу з Монголії
близько 3 годин тому
Українець Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) вписав своє ім’я в історію світового сумо, ставши першим спортсменом з України, який виграв Кубок Імператора — один із головних трофеїв професійного сумо. Турнір Kyushu Basho проходив у Фукуоці.
21-річний борець із Вінниці блискуче виступив на змаганнях: у основній частині він здобув 12 перемог у 15 сутичках, що дозволило йому пробитися до плейоф. У фінальній боротьбі український сумоїст здолав Хосьорю Томокацу з Монголії ефектним кидком окурінаге.
Курашвілі принесла Україні перше золото в історії чемпіонатів Європи зі спортивної аеробіки.
Поділитись