Денис Сєдашов

Українець Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) вписав своє ім’я в історію світового сумо, ставши першим спортсменом з України, який виграв Кубок Імператора — один із головних трофеїв професійного сумо. Турнір Kyushu Basho проходив у Фукуоці.

21-річний борець із Вінниці блискуче виступив на змаганнях: у основній частині він здобув 12 перемог у 15 сутичках, що дозволило йому пробитися до плейоф. У фінальній боротьбі український сумоїст здолав Хосьорю Томокацу з Монголії ефектним кидком окурінаге.

Курашвілі принесла Україні перше золото в історії чемпіонатів Європи зі спортивної аеробіки.