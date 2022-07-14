Онопрієнко – володарка бронзової медалі Всесвітніх ігор-2022 в вправах зі стрічкою
Збірна України зберегла місце в топ-5 медального заліку на Всесвітніх іграх-2022
Після шести днів турніру наші спортсмени завоювали 26 нагород
13:02
Вікторія Онопрієнко / Фото - FacebookУ Бірмінгемі ( США ) завершився шостий змагальний день на Всесвітніх іграх-2022.
Всього Україна завоювала 26 медалей (9 золотих, 6 срібних та 10 бронзових) і займає п'яту сходинку в медальному заліку турніру.
Всесвітні ігри-2022. Бірмінгем, США. Медальний залік
Напередодні українські спортсменки Аліна Крисько та Вікторія Онопрієнко поклали в скарбничку команди медалі.
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