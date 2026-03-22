21 березня у київському падел-клубі RSP Nyvky пройшов рейтинговий турнір серії «1000». Захід, організований Українською падел федерацією, зібрав провідних гравців країни, адже статус турніру передбачає високу конкуренцію та значний вплив на національний табель про ранги.

У чоловічому дивізіоні Men’s 1000 головна інтрига трималася до фінальних розіграшів. Золоті нагороди вибороли Федір Модніков та Володимир Єлізаров, продемонструвавши зразкову зіграність та тактичну витривалість.

Срібло дісталося братам Ігорю та Юрію Кривим, а бронзову сходинку посів тандем Артема Яценка та Вʼячеслава Сєдоплатова. Окрему відзнаку та перемогу в нижній сітці здобули Тарас Макуц та Іван Бритіков, які показали волю до перемоги після складного старту.

Жіноча сітка Women’s 1000 виявилася не менш видовищною. Беззаперечними лідерками змагань стали Катерина Вовк та Влада Філінська, чия динамічна гра не залишила шансів суперницям у фіналі. Друге місце посіли Тетяна Дичка та Наталія Бобаль, а замкнули трійку призерок Олександра Співак та Маргаріта Охендовська.

Проведення турнірів такого рівня підтверджує стрімку професіоналізацію паделу в Україні. Чітка організація від Української падел федерації та якісна інфраструктура RSP Nyvky дозволили спортсменам фокусуватися на результаті, а глядачам, яких було близько 4 тисяч у трансляції в YouTube – насолоджуватися грою найвищого ґатунку.

Результати турніру RSP Nyvky 1000 стануть визначальними для формування заявок на наступні великі старти сезону 2026 року.