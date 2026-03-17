Олександр Сукманський

Падел продовжує свою тріумфальну експансію в межах олімпійського руху. Виконавчий комітет Європейських олімпійських комітетів (EOC) спільно з оргкомітетом Стамбулу-2027 офіційно підтвердили включення паделу до програми наступних Європейських ігор.

Це рішення стало логічним продовженням неймовірного успіху дисципліни під час дебюту в Кракові у 2023 році та є фундаментальним кроком на шляху до головної мети – включення паделу до програми Олімпійських ігор.

Підтвердження статусу медального виду спорту в Стамбулі доповнює серію гучних перемог падел-спільноти на міжнародній арені. Нагадаємо, що раніше цей вид спорту вже був офіційно включений до програми Азійських ігор 2026 року в Японії та Середземноморських ігор 2026 року в Італії.

Така синхронність у визнанні провідними континентальними олімпійськими комітетами свідчить про те, що падел остаточно перетворився з локального захоплення на глобальний спортивний феномен, що відповідає всім критеріям інклюзивності та медійної привабливості.

Досвід попередніх Ігор у Польщі показав, що падел здатний збирати величезну аудиторію: понад 20 000 глядачів спостерігали за фіналами на історичній Ринковій площі Кракова. Тоді офіційні представники EOC назвали виступ паделу «найкращим у класі», що й стало вирішальним аргументом для його збереження в олімпійській родині. У 2027 році в Стамбулі атлети з 49 країн змагатимуться за медалі у чоловічому, жіночому та змішаному розрядах.