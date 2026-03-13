Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує масштабувати свої бізнес-проєкти за межами рингу. Цього разу спортсмен обрав для інвестицій мальовничий острів Панган у Таїланді, де презентував сучасний падел-клуб.

За словами Усика, будівництво великого інфраструктурного містечка на острові вирішили розпочати саме зі спортивної складової, адже якісний активний відпочинок є фундаментом сучасної житлової екосистеми.

Проєкт отримав назву RTF Padel Club та входить до складу оздоровчого центру The Alchemist. Боксер підкреслив, що як професійний атлет він особисто стежив за якістю об’єктів: «Ми в спорті трошки розуміємося, тому падел буде неймовірний». Інфраструктура клубу включає два стандартні корти для парної гри та унікальну для острова локацію – перший рожевий корт, призначений для формату 1-на-1.

Наразі комплекс працює у тестовому режимі, проте вже відкритий для відвідувачів, які прагнуть поєднати тренування з екзотичною природою.

Окрім спортивних майданчиків, комплекс пропонуватиме потужну гастрономічну та wellness-складову. На території буде ресторан «Шо», де подаватимуть страви української та грузинської кухонь, що створює автентичну атмосферу для української діаспори та іноземних туристів. Оздоровчий центр The Alchemist доповнить концепцію відпочинку в одному місці.

Для падел-спільноти цей проєкт є знаковим, адже медійний вплив Усика сприяє популяризації гри на глобальному рівні. Панган, який традиційно вважається місцем для йоги та ретритів, завдяки ініціативі українського чемпіона отримує новий поштовх для розвитку професійної спортивної інфраструктури. Олександр Усик запросив усіх охочих відвідати новий клуб, наголосивши на високій якості покриття та обладнання, що зробить гру максимально комфортною.