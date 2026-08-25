Міжнародна федерація падел (FIP) та організатори Hexagon Cup оголосили дати першого офіційного турніру нової світової серії Hexagon World Series. GENERALI Hexagon Cup Madrid пройде з 21 по 24 січня 2027 року на кортах Caja Mágica – арені, яка приймала всі три попередні турніру Hexagon Cup з моменту його заснування у 2023 році.

Мадридський турнір стане офіційною точкою відліку для Hexagon World Series – нового професійного командного циркуляра з падел, який діятиме під егідою FIP як глобальне розширення формату Hexagon Cup. Змагання збере провідних гравців і гравчинь світу та команди, власниками яких виступають зірки спорту і шоу-бізнесу – традиція, закладена ще під гаслом «For the Fans. For the Players. For the Game».

Спочатку старт серії планували на 2026 рік, проте масштаб проєкту та потреба вибудувати стійку структуру одразу на кількох ринках змусили перенести запуск на січень 2027-го. Останні місяці Hexagon разом з агенцією 54, федерацією FIP і Premier Padel доопрацьовували спортивну, операційну та комерційну частини турніру. Зміниться й формат: замість п'яти днів мадридський етап триватиме чотири.

«Ми раді, що саме Мадрид відкриє цю нову главу. Hexagon World Series – амбітна еволюція всього, що ми починали з Hexagon Cup. Побудова серії такого масштабу потребує часу й тісної співпраці багатьох сторін. Мадрид – місце, де все почалося, і кращого місця для старту в січні 2027-го не уявити», – зазначив співзасновник і операційно-спортивний директор Hexagon Cup Серхіо Левін.

Hexagon World Series входить до офіційного календаря FIP з 2026 року і працює поряд з Premier Padel та Cupra FIP Tour, формуючи глобальну структуру професійного падел з рівними призовими для чоловіків і жінок. За три року Hexagon Cup титул двічі здобувала AD/vantage Padel Team, за якою стоять Енді Маррей, Ентоні Джошуа, Арран Йентоб і Дані Вальверду (перемоги у 2024 та 2026 роках), а в 2025-му чемпіоном стала KRÜ Padel by Taktika на чолі із Серхіо Агуеро.

Для України, де падел лишається одним з найшвидше зростаючих видів спорту, глобальна професіоналізація дисципліни особливо показова: за даними Української падел федерації, кількість кортів у країні до кінця 2026 року має перевищити 300, а федерація розвиває дитячі програми та готує національну збірну до міжнародних турнірів.