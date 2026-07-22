На заході NOCTA Manor, організованому Дрейком та його брендом NOCTA, Nike вперше публічно показала власні ракетки для падел. Серед гостей були Хуан Леброн і Агустін Тапіа, а також зірки НБА Кевін Дюрант і Девін Букер.

Бренд представив три моделі: Command із подвійною перфорацією та карбоновим покриттям 16K, агресивнішу за формою Attack і найбільш класичну Balance на карбоні 12K. Усі три орієнтовані на різний стиль гри і, за оцінками присутніх, готові одразу конкурувати з Bullpadel, Head та Nox.

Наразі Nike готується до офіційного виходу на падел-ринок у 2027 році, а головна ціль бренду – перший номер світового рейтингу Агустін Тапіа. Проблема в тому, що контракт аргентинця з іспанською Nox діє до кінця 2028 року. За даними джерел в індустрії, сторони обговорюють тристоронню угоду: Тапіа одягатиме форму Nike, але продовжить грати ракеткою Nox.

Сам гравець в інтерв'ю Mundo Deportivo визнав, що конкретики поки немає, але перехід до співпраці з Nike став би для нього здійсненням мрії.