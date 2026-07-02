Ювелірний бренд APM Monaco встановив тимчасовий падел-корт у самому серці Монако – навпроти знакового казино Монте-Карло. Він буде знаходитись там з 1 до 12 липня 2026 року в межах просування нової колекції «Un été à Monaco» («Літо в Монако»).

Корт виконано в червоно-білих кольорах Монако і візуально вписаний у відкритий міський простір Князівства – поряд з культовим казино, що є одним з найбільш впізнаваних архітектурних об'єктів Монако. Концепція проєкту побудована на поєднанні трьох складових: ювелірного мистецтва, спорту та стилю життя, через яке бренд транслює ідентичність своєї нової літньої колекції.

Церемонію відкриття корту провели гонщик «Формули-1» Шарль Леклер та його брат Артур, генеральний менеджер APM Monaco Луї Претте, а також супермодель і співак Батіст Джабіконі. Присутність Леклера, локального героя та уродженця Монако, стала природним зв'язком між спортивним духом активації та підкреслила особливий статус Князівства в автомобільному та розважальному світі.

Усі кошти від бронювання корту, а це €80, повністю спрямовуються до Фонду принца Альберта II Монакського, що підтримує проєкти у сфері захисту біорізноманіття, клімату та океанів як у Монако, так і за його межами.