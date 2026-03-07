Падел отримав статус медального виду спорту на 20-х Азійських іграх, що пройдуть у японських містах Аїті та Нагоя з 19 вересня по 4 жовтня 2026 року. Це рішення стало результатом підписання тристороннього меморандуму між Міжнародною федерацією паделу (FIP), Олімпійською радою Азії та оргкомітетом змагань.

Для спорту, який демонструє найвищі темпи зростання у світі, цей крок є важливим етапом на шляху до майбутнього включення в програму Олімпійських ігор.

Президент FIP Луїджі Карраро наголосив, що Азійські ігри є одним із найпрестижніших мультиспортивних форумів планети, поступаючись за масштабом лише Олімпіаді. Згідно з угодою, саме Міжнародна федерація візьме на себе повну відповідальність за планування та спортивну підготовку турніру, забезпечуючи дотримання найвищих стандартів якості.

Таке партнерство підкреслює стрімкий розвиток інфраструктури паделу в азійському регіоні, де останніми роками з’явилися мільйони нових прихильників та десятки національних федерацій.

Вихід на таку велику арену відкриває для паделу нові комерційні можливості. Медальний статус гарантує виду спорту державну підтримку в країнах Азії, приплив інвестицій у дитячі академії та увагу з боку глобальних трансляторів. Для Японії, як господарки ігор, це можливість продемонструвати сучасний та динамічний вид спорту, який ідеально вписується в концепцію інноваційного турніру.

Включення паделу до програми Азійських ігор-2026 є потужним сигналом для всього спортивного світу. Це підтверджує, що дисципліна переросла статус «модної розваги» та стала повноцінною частиною міжнародного олімпійського руху. Успіх змагань у Нагої може стати вирішальним аргументом для Міжнародного олімпійського комітету при розгляді заявок на наступні літні Олімпіади.

В Україні тренд на падел також активно зростає. Вже зараз по всій країні нараховується понад 190 кортів, та близько 18 тисяч аматорів, які займаються паделом. Українська падел федерація у 2022 році стала асоційованим членом Міжнародної падел федерації, бере участь у європейських та світових турнірах.

Популярність паделу пояснюється доступністю: корт менший за тенісний, грають удвох, а стіни з скла дозволяють використовувати відскоки, роблячи матчі динамічними та менш вимогливими до фізичної підготовки.

Падел також ідеально вписується в сучасний ритм життя завдяки своєму відносно низькому порогу входу. Вам не потрібно тренуватися роками, щоб почати отримувати задоволення від гри – достатньо однієї години, щоб зрозуміти базу.