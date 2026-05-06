Бразильський падел може вступити в нову фазу – і одним з її головних архітекторів стане Роналдо. Легендарний «Зубастик»готує масштабну програму ревіталізації ракеткових видів спорту у себе на батьківщині. Проєкт отримав назву Galácticos Rackets, стартовий обсяг інвестицій – 25 мільйонів бразильських реалів, що еквівалентно приблизно 4 млн євро. Інформацію оприлюднило економічне видання Exame.

Структурно ініціатива побудована навколо трьох напрямків, які мають доповнювати один одного. Перший – Galácticos Club, мережа преміальних спортивних центрів із обмеженим членством. Формат орієнтований на високий ціновий сегмент і поєднує падел, теніс та фітнес, за зразком закритих клубів в Європі та США. Другий напрямок – Galácticos Arena, цифрова платформа для бронювання кортів і взаємодії з падел-спільнотою. Гібридна модель, коли частина клубів буде у власності компанії, а інша працюватиме за франшизою, покликана пришвидшити масштабування бренду по країні. Третій напрямок соціальний: команда планує перетворювати невикористані міські простори на доступні для широкої публіки майданчики, насамперед у Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро.

Логіку інвестиції сам Роналду формулює крізь призму ринкового балансу.

«Ми твердо віримо в ці два види спорту. У Бразилії величезний попит, але недостатньо інфраструктури. Ми хочемо вивести теніс і падел на новий рівень», – цитує його Exame.

У числовому вимірі плани конкретні: до 2030 року Galácticos Rackets розраховує створити загалом 200 майданчиків – 100 падел-кортів і 100 тенісних. Операційний старт заплановано на 2026 рік, в першу чергу у найбільших бразильських мегаполісах.

Економічний контекст для запуску проєкту обраний свідомо. Історично Бразилія була сильною падел-нацією, чию славу будували гравці на кшталт Пабло Ліми. Сьогодні на міжнародному рівні країну представляють Лукас Бергаміні та Лукас Кампаньйоло, але загальна гравецька база за останні роки помітно скоротилася. Galácticos Rackets народжується саме тоді, коли бразильський падел шукає шлях повернути конкурентний імпульс. Ставка робиться на глобальний бум дисципліни – за оцінками FIP, у світі вже понад 35 млн гравців, і Бразилія має реальні шанси відновити позиції одного з ключових ринків.

Залучення фігури масштабу Роналду – окремий комерційний актив проєкту. Колишній форвард уже довів, що вміє трансформувати спортивну впізнаваність на бізнес-моделі: він володіє контрольним пакетом «Реал Вальядолід» в Іспанії, керує клубом «Крузейру» у Бразилії та формує власну спортивну імперію. Galácticos Rackets вписується в цю траєкторію, таким чином від футбольних активів Роналду переходить до інвестицій в один з найшвидше зростаючих сегментів спортивної індустрії.