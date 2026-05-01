Падел швидко набирає обертів і вже давно перестав бути «нішевим» видом спорту. На кортах по всьому світу від Іспанії до Латинської Америки він збирає тисячі гравців і глядачів.

На перший погляд, усе максимально просто: дві пари, корт зі скляними стінами, динамічна гра без довгих пауз. За цією грою стоїть чітка і багаторівнева система. Як вибудувана структура турнірів, як формується світова еліта і яким шляхом гравці проходять від локальних змагань до головних арен світового паделу – у матеріалі.

Головною організацією у світовому паделі є International Padel Federation (FIP). Саме вона формує правила гри, координує міжнародні турніри та веде світовий рейтинг. На практиці вся система змагань вибудовується навколо двох ключових напрямків – Premier Padel, головний тур, де зосереджені найсильніші гравці світу і розігруються найбільш престижні титули та CUPRAFIP Tour – серія міжнародних турнірів, яка є стартовим рівнем для гравців на міжнародній арені. Саме тут вони набирають рейтингові очки, отримують досвід і поступово виходять на рівень топових змагань.

У Premier Padel зосереджені головні турніри сезону. Найпрестижніші з них – Major: саме тут розігрується максимум очок і збирається еліта світового паделу. Окрім них, протягом року проходять турніри категорій P1 і P2. Саме вони дають гравцям можливість стабільно триматися в рейтингу та не втрачати позиції.

Шлях до цього рівня для більшості починається з CUPRA FIP Tour. Це міжнародні турніри простішого формату, але саме там гравці беруть свої перші рейтингові очки, звикають до рівня конкуренції і крок за кроком піднімаються на вершину.

Уся ця система тримається на рейтингу. Він у паделі працює за принципом останніх 52 тижнів. Якщо гравець добре виступив минулого сезону, але не повторив цей результат – очки зникають. Крім того, у рейтинг ідуть не всі турніри, а лише 22 найкращі результати. Тобто важливо не просто багато грати, а показувати стабільно сильні виступи.

Саме тому рейтинг постійно змінюється. Лідерами світового рейтингу прямо зараз є Агустін Тапія та Артуро Коельйо. Протягом останнього сезону в Premier Padel цей дует виграв13 турнірів і завершив рік на першому місці світового рейтингу. Загалом вони зіграли понад 20 змагань, вигравши більшість із них і дійшовши до фіналів у переважній кількості випадків.

Окремо у цій системі йдуть змагання національних збірних. Найголовніший старт FIP World Padel Championships, чемпіонат світу з паделу. Він проходить раз на два роки і збирає найсильніші команди світу, де гравці виступають уже не як окремі пари, а представляють свої країни. Традиційно за перемогу тут борються Іспанія та Аргентина.

Щодо України, то у нас падел наразі активно набирає оберти як вид спорту. По всій країні активно з'являються клуби – вже під час повномасштабного вторгнення було побудовано понад 150 кортів з близько 200, які наразі є в Україні. Щотижня проводяться локальні турніри, збірна кожного місяця проводить навчальні збори разом з іспанським тренером національної команди.

Українські атлети тільки виходять на міжнародний рівень і починають брати участь у змаганнях під егідою FIP. Це поки що стартовий етап для наших спортсменів на міжнародному рівні, але він уже дає перший досвід гри проти сильних суперників і розуміння вимог світового паделу.