Єгипет офіційно став господарем двох великих континентальних турнірів з паделу у 2027 році. Рішення було ухвалене за підсумками зустрічі президента Міжнародної федерації паделу Луїджі Каррaro з міністром спорту Єгипту у Каїрі. Країна прийматиме FIP Africa Padel Cup і FIP Junior Africa Padel Cup – змагання для сильнейших гравців континенту та молодих талантів відповідно.

Зустріч відбулася у символічний момент: Єгипет тоді приймав етап Premier Padel P2 у Гізі – один з турнірів провідного світового туру. Паралельна присутність на карті і як організатора елітних змагань, і як потенційного центру розвитку африканського паделу підкреслює стратегічну роль країни в регіоні.

Окремою темою переговорів стало потенційне включення паделу до програми Африканських ігор 2027 року. Це питання вже обговорювалося між Луїджі Каррaro та президентом Асоціації національних олімпійських комітетів Африки під час зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні. Якщо падел увійде до програми Африканських ігор, це стане черговим кроком у просуванні дисципліни до олімпійського руху – після вже підтвердженої участі у двох азійських мультиспортивних змаганнях 2026 року.

Африканський ринок паделу залишається одним з найменш розвинутих у глобальному масштабі, однак FIP послідовно нарощує там присутність. Єгипет, де падел розвивається на тлі активного будівництва кортів і зростання клубної інфраструктури, перетворюється на природний плацдарм для цього процесу.