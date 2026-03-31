Українська падел академія оголосила про запуск свого дебютного навчального курсу, який очолить іспанський фахівець Алейш Коль Перес. Це унікальна можливість для гравців-початківців протягом місяця переймати досвід у топового тренера безпосередньо в Києві. Програма занять розроблена так, щоб за короткий термін закласти правильну технічну базу та навчити учасників мислити на корті як професіонали.

Навчальний процес проходитиме на сучасній локації RSP Nyvky у форматі інтенсиву. Протягом восьми двогодинних занять учасники опанують ключові елементи гри: від правильних ударів з відскоку та використання скла у захисті до техніки волею та переходу в атаку біля сітки. Особливу увагу іспанський наставник приділить тактиці та специфічним ударам, як-от lob та bandeja, що є фундаментом успішної гри в падел.

Оскільки тренування проводитимуться англійською мовою, гравці також зможуть підтягнути свою профільну термінологію.

Старт курсу запланований на 1 квітня, а організатори передбачили гнучкий графік, пропонуючи денні (16:00 – 18:00) та вечірні (18:00 – 20:00) слоти протягом робочого тижня. Окрім безпосередньо тренувального процесу, кожен учасник отримає спеціальний welcome-pack від Української падел академії. Вартість повного курсу складає 16 000 гривень, що включає оренду кортів та роботу з тренером міжнародного класу.

Запуск такої ініціативи є важливим етапом у розвитку паделу в Україні, адже системна освіта від носіїв іспанської школи дозволяє залучати нову аудиторію та підвищувати якість гри аматорів. Реєстрація на перший потік Академії вже відкрита, проте кількість місць обмежена, щоб забезпечити кожному гравцю максимальну увагу тренера під час відпрацювання технічних елементів.