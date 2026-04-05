Денис Сєдашов

Оболонь та луганська Зоря не визначили сильнішого у матчі УПЛ, забивши на двох шість м'ячів.

Команда з Луганська тричі виходила вперед протягом матчу. Рахунок відкрив Роман Вантух, проте господарі відігралися зусиллями Владислава Приймака.

У другому таймі за Зорю забивали Ігор Пердута та Пилип Будківський, який реалізував пенальті. Пивовари двічі знаходили відповідь завдяки голам Романа Волохатого та Тараса Ляха.

Наприкінці матчу був вилучений тренер Зорі Віктор Скрипник.

УПЛ. 22-й тур

Оболонь – Зоря – 3:3

Голи: Приймак, 36, Волохатий, 60, Лях, 84 – Вантух, 6, Пердута, 51, Будківський, 65, пен.

Після 22-х турів Зоря має 29 очок і посідає восьме місце, а Оболонь з 25 балами йде десятою.

Дубль Кравчука приніс ЛНЗ розгромну перемогу над Кривбасом.