Денис Сєдашов

Донецький Шахтар здобув перемогу над львівським Рухом у матчі 22-го туру Української Прем’єр-ліги.

Головним героєм зустрічі став бразилець Егіналду, який оформив дубль. Перший м'яч нападник забив у першому таймі після передачі Артема Бондаренка, а по перерві подвоїв перевагу своєї команди. Крапку в матчі поставив зимовий новачок Лука Мейрелліш. У компенсований час Шахтар мав нагоду забити четвертий гол, проте Педріньйо не реалізував пенальті.

Чемпіонат України, 22-й тур

Шахтар – Рух – 3:0

Голи: Егіналду, 34, 62, Мейрелліш, 88

На 90+4-й хвилині Педріньйо не реалізував пенальті – воротар

Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 50 очок і зрівнявся з лідером чемпіонату ЛНЗ, маючи при цьому один поєдинок у запасі. Рух залишається на 14-й позиції в таблиці.

Вже наступного тижня на донеччан чекає перший чвертьфінальний матч Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

