Спортивний покер в Україні давно вийшов за межі гри для невеликого кола ентузіастів. Сьогодні це дисципліна з власною федерацією, національною збірною та повноцінним чемпіонатом, на етапи якого приїжджають спортсмени з усієї країни.

Другий етап Чемпіонату України зі спортивного покеру 2026 року зібрав понад 400 учасників. Були представлені майже всі регіони, від досвідчених гравців збірної до спортсменів, які лише починають виступати у великих офлайн-турнірах.

Однією з центральних подій етапу став Super High Roller. Організатори очікували 16–19 входів, однак турнір зібрав 31. Загальний призовий фонд становив 3,1 млн гривень, з яких 1,25 млн отримав переможець.

Такий інтерес показує, що зростає не лише кількість учасників, а й рівень конкуренції всередині чемпіонату.

«Найцінніше в цьому чемпіонаті – бачити за одним столом спортсменів із майже всієї України. Вони приїжджають змагатися, обмінюватися досвідом і розвивати спортивний покер. Так формується сильна покерна спільнота», – зазначив гравець національної збірної Микола Сергієнко.

Під час другого етапу також представили нову форму збірної України зі спортивного покеру. Команда використовуватиме її під час майбутніх виступів і міжнародних змагань.

Генеральним спонсором Всеукраїнської федерації спортивного покеру та національної збірної виступає PartyPoker UA. Окрім підтримки федерації та команди, бренд організував онлайн-сателіт до Main Event другого етапу. У ньому розігрували три квитки, а вартість участі становила лише одну гривню.

Один з переможців відбору, Юрій Шаповал, згодом дійшов до призової зони Main Event та отримав 44 500 гривень.

Наступний, третій етап Чемпіонату України зі спортивного покеру відбудеться у вересні.