З десятьма титулами чемпіона Європи (три з них здобуті лише минулого місяця) і чотирма нагородами чемпіонату світу, можна було б подумати, що кар’єра Олексія Середи наближається до завершення. Але ще більш дивно усвідомлювати, що цей український стрибун у воду досі підліток – особливо, коли він з такою впевненістю говорить про події поза межами спорту, зокрема про трагедію у своїй країні.

«Іноді (стрибки у воду) трохи лякають, але потім я згадую людей, які захищають нашу країну у жахливих умовах і намагаються ще більше, ніж я», — сказав Середа.

«Це моя робота, і я знаю, що кожна медаль дарує моєму народу маленьку частинку надії. Для мене це ще один крок до миру в Україні, тож я роблю все можливе, щоб усі мною пишалися».

Як і багато молодих українців, Середа змушений був швидко подорослішати після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Його батька мобілізували до Збройних сил України, де той став до оборони країни на передовій. Це одразу дало Олексієві глибше усвідомлення того, що відбувається. Він не боїться говорити про війну публічно, прагнучи підвищити обізнаність у світі.

«Я б сказав, що всі починають забувати про війну, але нічого не змінюється — ситуація лише погіршується, — продовжив Середа. — У нас немає нормальних умов для тренувань, постійно повітряні тривоги, і ми маємо ховатися в укриття. Це жахливо. Мій батько не був воїном, але тепер він солдат. Це змушує мене хвилюватися, але я намагаюся зосередитися на тому, що я можу зробити — досягти великих результатів, щоб допомогти своїй країні. Але важливо і говорити про війну, щоб люди не забули про ситуацію».

Від радості в Досі — до болю в Парижі

Олексій Середа вже не раз викликав гордість у своїй країні завдяки перемогам на міжнародній арені — попри всі труднощі вдома. На чемпіонаті світу в Досі торік він здобув свою першу індивідуальну нагороду на світовому рівні — бронзу у стрибках із 10-метрової вишки.

«Мені дуже сподобалась Доха. Це був мій найкращий чемпіонат, тому що я отримав індивідуальну медаль, і це було дуже важливо. Це не обов’язково важливіше за синхронні стрибки, але там я роблю чотири стрибки, а в індивідуальних — шість. Отримати медаль в індивідуалі — це показує, що я справді добрий у стрибках у воду!»

Середа сподівався, що ця перемога стане трампліном до першої олімпійської медалі на його других Іграх, але через порушену підготовку він посів лише восьме місце в індивідуалі й п’яте в синхронних стрибках.

«Звісно, я хотів би фінішувати вище, але це було передбачувано з огляду на тренування, які я мав», — згадує він. — Цей результат дав мені ще більше мотивації перед Сінгапуром-2025. Я зрозумів, що медаль можлива. Ми з Кирилом Болюхом були дуже близько до бронзи — не вистачило менше десяти балів. Тепер я працюю ще завзятіше».

У пошуках перемоги в Сінгапурі

Підготовка до чемпіонату світу-2025 у Сінгапурі далека від ідеалу: українці змушені тренуватися в Польщі, Угорщині та на Філіппінах через постійну небезпеку вдома.

«В Україні, особливо в Києві, дуже небезпечно. Ви, мабуть, бачили новини — щодня Росія атакує. Тому нам довелося переїхати в інші країни», — розповідає Середа.

«Сінгапур — це те, на чому я повністю зосереджений цього року. Я дуже хочу виграти там. Думаю, це буде крок до моєї головної мрії — стати олімпійським чемпіоном. Якщо я виграю золото там, то знатиму, що маю реальний шанс виграти золото на Іграх 2028 року».

Середа відкриє виступи 26 липня у змішаних командних змаганнях (3 м та 10 м), далі 29 липня візьме участь у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, а 2-3 серпня змагатиметься в індивідуалі на 10 м. Перемоги на цих самих дистанціях на Євро в Туреччині в червні додали йому впевненості.

«Я ніколи не був у Сінгапурі, але бачив багато гарних фотографій міста, басейну, і хочу все побачити на власні очі, відвідати багато місць, також з нетерпінням чекаю на спілкування з друзями з інших країн — і, звісно, хочу показати, на що здатен. Показати гарний результат для України — сподіваюся, це буде дуже важливо для всіх вдома».

За матеріалами World Aquatics