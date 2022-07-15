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Тренери зі стрибків у воду звернулися до Гутцайта щодо конфлікту з Квашею

Спеціалісти попросили звільнити наставника збірної
Стрибки в воду
15:03
Тренери зі стрибків у воду звернулися до Гутцайта щодо конфлікту з Квашею
Ілля Кваша / Фото: НОК України

Колектив провідних тренерів України зі стрибків у воду звернулися з проханням до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта розглянути та допомогти у вирішенні ситуації, що склалися у відносинах між ними й головним тренером штатної національної збірної команди України Іллєю Квашею.

У відкритому листі тренери наводять приклади, які шкодять не лише іміджу виду спорту, а й країни та міжнародній арені і це у той час, коли боротьба України і за Україну триває на всіх фронтах, у тому числі й спортивному.

Тренери просять захистити їх, спортсменів й дати спокійно працювати на благо рідної країни та звільнити Квашу від керівництва збірною, щоб не втратити з таким «новим» підходом ні досвідчених фахівців, ні спортсменів.

Тренер збірної відповів на критику щодо його роботи.

Джерело: uadiving.org Олег Шумейко-молодший
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Ілля Кваша Вадим Гутцайт

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