Тренери зі стрибків у воду звернулися до Гутцайта щодо конфлікту з Квашею

Спеціалісти попросили звільнити наставника збірної

Ілля Кваша / Фото: НОК України

Колектив провідних тренерів України зі стрибків у воду звернулися з проханням до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта розглянути та допомогти у вирішенні ситуації, що склалися у відносинах між ними й головним тренером штатної національної збірної команди України Іллєю Квашею.



У відкритому листі тренери наводять приклади, які шкодять не лише іміджу виду спорту, а й країни та міжнародній арені і це у той час, коли боротьба України і за Україну триває на всіх фронтах, у тому числі й спортивному.

Тренери просять захистити їх, спортсменів й дати спокійно працювати на благо рідної країни та звільнити Квашу від керівництва збірною, щоб не втратити з таким «новим» підходом ні досвідчених фахівців, ні спортсменів.

Тренер збірної відповів на критику щодо його роботи.