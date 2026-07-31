Михайло Мудрик офіційно отримав право повернутися у професійний футбол після перегляду допінгової справи. Незабаром український вінгер приєднається до Челсі та розпочне підготовку до нового сезону.

Після завершення розгляду футболіст опублікував емоційне звернення в Instagram, у якому подякував усім, хто підтримував його протягом цього непростого періоду.

«Після тривалої боротьби чотирирічну дискваліфікацію, яку мені було призначено, скасували, і я можу негайно повернутися до своєї кар'єри.

Я вдячний, що цей процес нарешті завершився, що мене виправдали та дозволили знову грати у футбол. Тепер я можу дивитися у майбутнє.

Це був найважчий період у моїй кар'єрі.

Як я говорив із самого початку цієї справи, я ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Для мене завжди було важливо чесно змагатися та представляти свій клуб і свою країну з професіоналізмом і порядністю.

Тепер моя увага повністю зосереджена на поверненні до футболу, щоденній наполегливій роботі та тому, щоб приносити користь своїй команді на полі.

Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. З нетерпінням чекаю на новий етап своєї кар'єри», – написав Мудрик.