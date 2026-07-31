«Це був найважчий період у кар'єрі». Мудрик зробив гучну заяву після скасування дискваліфікації
Українець повернувся у футбол
Михайло Мудрик офіційно отримав право повернутися у професійний футбол після перегляду допінгової справи. Незабаром український вінгер приєднається до Челсі та розпочне підготовку до нового сезону.
Після завершення розгляду футболіст опублікував емоційне звернення в Instagram, у якому подякував усім, хто підтримував його протягом цього непростого періоду.
«Після тривалої боротьби чотирирічну дискваліфікацію, яку мені було призначено, скасували, і я можу негайно повернутися до своєї кар'єри.
Я вдячний, що цей процес нарешті завершився, що мене виправдали та дозволили знову грати у футбол. Тепер я можу дивитися у майбутнє.
Це був найважчий період у моїй кар'єрі.
Як я говорив із самого початку цієї справи, я ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Для мене завжди було важливо чесно змагатися та представляти свій клуб і свою країну з професіоналізмом і порядністю.
Тепер моя увага повністю зосереджена на поверненні до футболу, щоденній наполегливій роботі та тому, щоб приносити користь своїй команді на полі.
Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. З нетерпінням чекаю на новий етап своєї кар'єри», – написав Мудрик.
Український вінгер перейшов із Шахтаря до Челсі взимку 2023 року. Лондонський клуб заплатив за футболіста 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів.
За час виступів у складі синіх Мудрик провів 73 матчі в усіх турнірах, забив 10 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Його контракт із лондонським клубом діє до 30 червня 2031 року.
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