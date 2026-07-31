Павло Василенко

Михайло Мудрик найближчим часом знову вийде на футбольне поле. Український вінгер отримав право негайно повернутися до гри після того, як термін його дискваліфікації за порушення антидопінгових правил було суттєво скорочено.

25-річного футболіста у грудні 2024 року дискваліфікували на чотири роки після того, як Футбольна асоціація Англії висунула йому звинувачення у порушенні антидопінгових правил. Востаннє Мудрик виходив на поле у виїзному матчі Ліги конференцій проти Хайденхайма.

Тепер справа офіційно завершена. Українець уже найближчими днями приєднається до складу Челсі та вирушить із командою на передсезонне турне, яке, за попередньою інформацією, проходитиме в Гонконзі.

Ключовим фактором у перегляді рішення стали зміни до технічного документа Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Згідно з оновленими правилами, концентрація мельдонію, виявлена у зразку Мудрика, за нинішніх критеріїв уже не вважалася б позитивним результатом допінг-тесту.

У Челсі привітали завершення тривалого розгляду та висловили підтримку українському футболісту.

«ФК Челсі бере до відома повідомлення Футбольної асоціації про завершення антидопінгового розгляду щодо Михайла Мудрика. Це був надзвичайно складний період для нього як у професійному, так і в особистому плані. Ми раді, що справа завершилася таким чином, який дозволяє йому негайно повернутися до футболу. Ми підтримували Михайла протягом усього процесу, повністю поважаючи принципи антидопінгової системи та юридичні процедури», – йдеться у заяві лондонського клубу.

Мудрик перейшов до Челсі із Шахтаря взимку 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів.

За час виступів у складі лондонського клубу українець провів 73 матчі в усіх турнірах, забив 10 м'ячів та віддав 11 результативних передач. Тепер він отримав шанс відновити кар'єру та знову поборотися за місце в основному складі «синіх».