Сергій Разумовський

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко здобули золоту медаль у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Кубку США, який проходить у Форт-Лодердейлі.

Турнір у США має офіційний статус під егідою World Aquatics та є кваліфікаційним етапом до Кубка світу 2027 року. Третій змагальний день для збірної України розпочався з фіналів у синхронних дисциплінах і приніс команді одразу дві нагороди.

Для Середи та Гриценка перемога у Форт-Лодердейлі стала першою золотою нагородою сезону в синхронних стрибках з вишки. Раніше на етапі Кубка світу в Канаді український дует посів шосте місце, набравши у фіналі 377,19 бала.

Цього разу українці виступили значно сильніше й упевнено фінішували на першій позиції. У фіналі Середа та Гриценко заробили 390,60 бала. Найближчі переслідувачі, американці Максвелл Вайнріх та Деш Гласберг, відстали на 35,22 бала.

Окрім перемоги чоловічого дуету, збірна України здобула ще одну медаль у третій день турніру. Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали бронзовими призерками у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна, набравши 239,64 бала.

Варто зазначити, що Середа та Гриценко є чинними чемпіонами Європи у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Свій титул вони вибороли на континентальній першості 2025 року в Анталії, а наступного року захищатимуть його на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту, який відбудеться в Парижі з 31 липня по 16 серпня.