Володимир Кириченко

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) надала ще 32 російським представникам гімнастики нейтральний статус. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.

Його отримали спортивний гімнаст Мухаммаджон Якубов і 10 художніх гімнасток: Катерина Сазонова, Кароліна Тарасова, Аделіна Нізамутдінова, Юлія Проценко, Анастасія Власенко, Аріна Реквава, Кіра Яблочникова, Софія Ланцова, Софія Нікольська, Яна Заікіна.

Також 21 представник тренерського складу у художній гімнастиці: Марина Говорова, Тетяна Сергаєва, Микита Титов, Андрій Абрамов, Наталія Тишина, Анна Курбанова, Віра Шаталіна, Наталія Глемба, Катерина Дементьєва, Катерина Бєлова, Олена Єгорова, Євгенія Єлісєєва, Олена Іванова, Анна Курба, Наталія Лащинська, Катерина Лотс, Ольга Мінігаліна, Еліна Павлова, Олександра Смаглій, Анна Усцова, Єлизавета Чернова.

Зазначимо, що Тарасова – з Донецька, вона займається в академії Аліни Кабаєвої. Раніше вона офіційно представляла так звану ДНР на всеросійських турнірах.

Яблочникова виступала в 2024 році на заході «Звезды спорта ко Дню защитника Отечества», де були російські військові.

Загалом нейтральний статус отримали 100 представників художньої гімнастики.

Нагадаємо, 14 нейтральних атлетів потрапили до заявки чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики.