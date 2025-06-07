Онофрійчук: «Бути чемпіонкою Європи — це велика честь, адже я представляю Україну, яка зараз страждає від війни»

Українка присвятила свою перемогу країні

близько 11 годин тому

Таїсія Онофрійчук
Фото: Марія Музиченко
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук емоційно прокоментувала свою перемогу у багатоборстві на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Для мене бути чемпіонкою Європи — це велика честь, адже я представляю Україну, яка зараз страждає від війни. Нині країна переживає сильні обстріли в багатьох містах — це дуже важко. Але я змогла впоратися і щаслива, що принесла нашій країні перемогу.

Таїсія Онофрійчук

Таїсія розповіла, що виступ у багатоборстві почала з обруча і зуміла зберегти спокій протягом усіх чотирьох видів. 

Це мій перший рік після юніорського рівня, і він був дуже складним. Але я вірю, що це лише початок. Продовжуватиму працювати та вдосконалювати свої програми.

Таїсія Онофрійчук

Онофрійчук — перша українська чемпіонка Європи в багатоборстві у XXI столітті.

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Художня гімнастикаНовини СпортуТаїсія Онофрійчук

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