Онофрійчук: «Бути чемпіонкою Європи — це велика честь, адже я представляю Україну, яка зараз страждає від війни»
Українка присвятила свою перемогу країні
близько 11 годин тому
17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук емоційно прокоментувала свою перемогу у багатоборстві на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.
Для мене бути чемпіонкою Європи — це велика честь, адже я представляю Україну, яка зараз страждає від війни. Нині країна переживає сильні обстріли в багатьох містах — це дуже важко. Але я змогла впоратися і щаслива, що принесла нашій країні перемогу.
Таїсія розповіла, що виступ у багатоборстві почала з обруча і зуміла зберегти спокій протягом усіх чотирьох видів.
Це мій перший рік після юніорського рівня, і він був дуже складним. Але я вірю, що це лише початок. Продовжуватиму працювати та вдосконалювати свої програми.
Онофрійчук — перша українська чемпіонка Європи в багатоборстві у XXI столітті.