Олег Гончар

17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук успішно виступила на етапі Кубка світового виклику з художньої гімнастики в Клуж-Напоці, Румунія.

Онофрійчук здобула чотири медалі — "золото" у вправах зі стрічкою та булавами, а також "срібло" у вправах із м’ячем і в особистому багатоборстві.

Лідерка збірної України вразила суддів і стала кращою зі збірної на турнірі.

Зазначимо, що етап у Клуж-Напоці є частиною підготовки до ключових міжнародних змагань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки призових заробила Онофрійчук за цей сезон на Кубку світу.