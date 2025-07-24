Володимир Кириченко

Оприлюднена сума, яку 17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук заробила за виступи на Кубку світу-2025. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.

Загальний заробіток Таїсії склав 17 550 швейцарських франків (приблизно 920 тисяч гривень).

5 тисяч франків Онофрійчук заробила за етап в Софії, 4,5 тисяч – в Баку, 3,05 тисяч – в Мілані, а також отримала додаткові 5 тисяч за перемогу в загальному заліку.

Нагадаємо, 17-річна спортсменка стала першою українкою в історії, яка виграла загальний залік Кубка світу з художньої гімнастики в багатоборстві, також вона виграла заліки окремих видів у вправах зі стрічкою та обручем.

На останньому етапі сезону Таїсія не залишилася без нагород.